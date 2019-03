Via Paolo III: non sono ancora partiti i lavori di abbattimento

Il taglio delle piante era previsto, inizialmente, nella giornata di ieri

Non sono ancora partiti i lavori di abbattimento degli alberi di via Paolo III. Il taglio delle piante, previsto inizialmente per ieri, dovrebbe cominciare nella giornata di oggi. Dopo il sit-in di protesta dell'Associazione Porta del Paese la Segreteria al Territorio ha risposto su iter e motivazioni che hanno portato al progetto di riqualificazione. Il Segretario Michelotti spiega che gli alberi abbattuti verranno ripiantati. Saranno 47 piante ma visto il diametro in Città non ci sono spazi sufficienti e quindi si è scelto una zona ad Acquaviva.



Nel comunicato del Territorio si sottolinea anche l'incontro dell'Aprile scorso con Giunta di Castello di Città e Associazioni per presentare l'intervento. In quel tavolo di lavoro però, scrive “Porta del Paese”, non si parlava di modifiche al piano regolatore per questo il nostro delegato non ha trattato il taglio alberi ma questioni logistiche relative alla chiusura della strada. Il PDCS ha depositato un'interpellanza chiedendo chiarimenti in merito ai progetti di Via Paolo III e la rotatoria di Murata.