Borgo: Michele Chiaruzzi spiega il rapporto con l'Unione nel ciclo di incontri voluti dai Castelli

Michele Chiaruzzi, ieri sera a Borgo, ha inaugurato il ciclo di incontri 'Noi e l'Europa' voluti dalle giunte insieme al Centro di ricerca per le relazioni internazionali. Sono aperti a cittadini e autorità locali per capire meglio il rapporto che lega la Serenissima con l'Unione di Stati. Il docente di relazioni internazionali all'Università di Bologna e CRRI ha parlato della dimensione politica dell'integrazione europea, riferita al caso sammarinese. Un excursus necessario sullo stato delle trattative per l'accordo di associazione, soprattutto alla luce del fatto che il Paese sarà chiamato a esprimersi in merito. L'intento degli organizzatori è appunto di conoscere per poter poi decidere.