Commissione Pari Opportunità: un pomeriggio "Nelle nostre scarpe"

Si avvicina l'8 marzo, festa della donna.

Domani pomeriggio alle 18 al Teatro Titano l'iniziativa “Nelle nostre scarpe”, organizzata dalla Commissione e Authority Pari Opportunità.

Passi in avanti ne sono stati fatti. Quei tacchi a spillo hanno accompagnato le donne nel difficile percorso alla ricerca delle parità dei diritti, ma la discriminazione di genere c'è, esiste ancora.

E questa disuguaglianza tra uomo e donna emerge soprattutto nel mondo del lavoro.

Domani se ne parlerà con donne che ce l'hanno fatta, si sono distinte e hanno conquistato posizioni di rilievo. Come Neni Rossini, presidente dell'Associazione Nazionale Industria di San Marino o Eva Guidi, unica donna Segretario di Stato, entrambe relatrici dell'evento.

Si cercherà di comprendere le difficoltà della vita quotidiana, gli stereotipi, provando a mettersi per un giorno nei panni delle donne, o meglio, “nelle nostre scarpe”.



Dopo i saluti istituzionali del Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi, si approfondirà l'importanza di educare e formare sin dalle prime scuole, con l'intervento di Laura Gobbi dell'Università di San Marino.

Rilevante sarà il contributo di un uomo, il Direttore di San Marino RTV Carlo Romeo, che ha posto a capo del settore dell'informazione proprio tre donne.

Altro macrosistema che verrà analizzato sarà lo sport e lo affronterà la campionessa di tiro a volo Alessandra Perilli.



Nel video l'intervista Laura Conti, membro Commissione Pari Opportunità.



Silvia Sacchi