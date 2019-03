Murata: in corso indagine archeologica, preliminare all'avvio dei lavori della nuova rotatoria

Calma apparente in Via Paolo III a San Marino Città dove la situazione da ieri resta invariata: per ora non si è proceduto all'abbattimento degli alberi lungo la via ma l'operazione sembra ormai certa. A Murata, invece, nel cantiere sulla curva tra la fine della Sottomontana e Via del Serrone, è in corso un'indagine archeologica per capire se ci siano reperti da conservare. Emersi al momento alcuni frammenti di laterizi. In vista della realizzazione della nuova rotatoria, si infatti è deciso di compiere una verifica preliminare all'avvio dei lavori.



Sul posto la responsabile della sezione archeologica dei Musei di Stato Paola Bigi insieme all'archeologo Gianluca Bottazzi, oltre agli uomini dell'Azienda di Stato Lavori Pubblici e l'Ufficio Progettazione. La zona è monitorata da tempo: già negli anni '80 – fanno sapere - quando si intrapresero i lavori della mura oggi esistente, furono notate, durante gli scavi, delle risultanze che fecero pensare alla presenza di un focolaio antico. Ad oggi tutto è ancora da verificare.