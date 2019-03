Abbattuti gli alberi di via Paolo III

"Maggiore rispetto per la natura" è la frase più ricorrente che si legge oggi su Facebook in merito all'argomento

“È un patrimonio che abbiamo perso per sempre, un danno morale che non è qualificabile” è quanto scritto su facebook da Porta del Paese, l'associazione che lunedì ha organizzato il sit-in di protesta contro il taglio degli alberi. Sono stati diversi i curiosi che oggi hanno seguito i lavori e condiviso pareri ed opinioni. Sui social si sono susseguiti post e discussioni sotto le varie dirette fatte in questi giorni per aggiornare sull'andamento degli interventi. “Maggiore rispetto per la natura” è la frase più ricorrente su facebook. Tanti i cittadini di Città legati a quelle piante.



La Segreteria al Territorio ha spiegato nei giorni scorsi che il progetto è stato necessario non solo per garantire una maggiore accessibilità e abbattere le barriere architettoniche ma anche per problemi delle piante legati alla poca ossigenazione dell'apparato radicale. A causa degli spazi ristretti presenti in Città gli alberi verranno ripiantati ad Acquaviva e saranno in totale 47 piante. Porta del Paese ha risposto che anche se venissero ripiantati domani “non godremmo più di alberi di quella stessa grandezza davanti al nostro sguardo”.