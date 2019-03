Via Paolo III: iniziato il taglio delle piante

Come annunciato, questa mattina, gli operai hanno iniziato il taglio dei Pini in via Paolo III. Una iniziativa annunciata dalla Segreteria al Territorio all'indomani della protesta dell'Associazione Porta del Paese.



Questa mattina in pochi a seguire le operazioni di abbattimento, per fusti in parte danneggiati, precisa il Territorio, per la poca ossigenazione dell'apparato radicale. Soprattutto dopo la posa di sottoservizi, aumentandone il rischio di caduta. Intervento reso più difficile dal forte vento che si sta abbattendo sul monte.

Raffiche che al momento non hanno causato particolari criticità. Regolarmente aperto l'accesso al Centro Uffici dei Tavolucci.