Digital Innovation: l'evento dedicato alla "rivoluzione in arrivo" della blockchain

Gli esperti della materia, nell'intervista, spiegano cos'è blockchain e il livello di sicurezza dei bitcoin.

Studiosi, innovatori, imprenditori riuniti per Digital Innovation, convegno alla quarta edizione questa volta dedicato alla blockchain. L'evento è stato organizzato dall'Associazione professionisti per l'innovazione digitale in collaborazione con Associazione sammarinese per l'Informatica e San Marino Innovation.



San Marino punta a diventare uno dei primi Paesi a utilizzare questa tecnologia. Di recente è stato emesso un apposito decreto delegato. Quando si parla di blockchain, la discussione si sposta soprattutto su bitcoin e criptovalute che non rientrano nel testo normativo sammarinese.



Nel servizio, le interviste agli esperti Gian Luca Comandini (direttore The Blockchain Management School) e Daniele Monteleone (esperto di blockchain)