Sicurezza superstrada: Vittorio Brigliadori evidenzia possibili soluzioni per gli attraversamenti pedonali



Attraversamenti sicuri a Dogana per i pedoni sono il sottopasso all'altezza dell'Atlante e il ponte al confine di Stato ma non sono fruibili per i portatori di handicap.

"Serve più sicurezza negli attraversamenti pedonali" a chiederlo è il Capitano di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori. Negli ultimi anni ci sono stati incidenti, anche mortali, come quello accaduto poco più di un mese fa quando un uomo originario di Pesaro è stato investito sulle strisce pedonali al confine di Stato.



Attraversamenti sicuri a Dogana per i pedoni sono il sottopasso all'altezza dell'Atlante e il ponte al confine ma non sono fruibili per i portatori di handicap. Brigliadori aggiunge che alcune soluzioni potrebbero essere l'introduzione di semafori temporizzati all'altezza dei passaggi pedonali o tutor al confine di Stato per monitorare la velocità dei veicoli.



Nel servizio l'intervista a Vittorio Brigliadori, Capitano di Castello di Serravalle