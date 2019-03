Sostegno alla genitorialità: depositato in Segreteria Istituzionale pdl di iniziativa popolare

Il progetto di legge, che ha raccolto 500 firme di sostegno, inizia così il suo percorso parlamentare

500 firme in meno di tre settimane per il progetto di legge di iniziativa popolare “sostegno alle madri gestanti ed a figli nascituri”. Ampia condivisione popolare, dunque, per una proposta che inizia il suo percorso parlamentare con l'obiettivo di dare un contributo concreto a sostegno della famiglia, in un momento in cui il tessuto sociale richiede maggior attenzione da parte dello Stato. Il momento della consegna delle firme in Segreteria Istituzionale occasione, per il Coordinamento delle Associazioni Laicali, di spiegare come la proposta comprende ogni forma di tutela, non solo economica. Per presentare in maniera più chiara la proposta di legge partirà a breve un confronto con tutte le forze politiche e le rappresentanze sindacali. Con la speranza che diventi, per il Consiglio, rara occasione di mostrare compattezza .



Nel servizio l'intervista a Manuel Ciavatta, del Comitato Promotore.