Apas: 197 i gatti affidati nel 2018. Tutti i numeri del report annuale



Dai dati pubblicati nel report annuale dell'Apas, ne scaturisce, di primo acchito, un'associazione vitale e molto attiva. Nel Rifugio di Ca' Chiavello, i gatti rappresentano il 57,1% del totale.



I cani arrivati nel 2018 sono stati 119, di cui il 56% di proprietà, quindi persi o scappati. In questo caso, la presenza del microchip rende molto rapida la riconsegna. Sono però soprattutto cittadini o volontari Apas a recuperare i cani “vaganti”. Negli ultimi 20 anni il randagismo canino ha registrato un trend in progressiva diminuzione, così come sono scesi gli affidamenti. Nel medio periodo, la Protezione Animali prevede una presenza di cani al Rifugio che si assisterà fra le 40 e le 60 unità. Una cifra che la stessa Apas considera accettabile.



Capitolo gatti. 216 quelli arrivati (42 in più rispetto all'anno precedente), 197 gli affidati, grazie soprattutto ad una intelligente campagna social. Negli ultimi 5 anni, grazie al progetto “Colonie Felici” - che censisce e sterilizza le colonie di gatti randagi -, il randagismo felino è diminuito notevolmente, ma il 2018 ha visto una recrudescenza del fenomeno. Un progetto che, in un lustro, ha portato alla sterilizzazione di circa 800 gatti, di cui il 70% femmine, nelle 183 colonie del territorio.



fm