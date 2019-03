Stampa Estera: la nuova presidente è Patricia Thomas, Francesca Biliotti confermata nel direttivo

La corrispondente di San Marino Rtv è stata confermata nel suo ruolo di consigliere, per il secondo anno consecutivo

L'Associazione della Stampa Estera in Italia ha rinnovato il proprio consiglio direttivo: le elezioni avvengono ogni anno. La più votata dai soci, divenuta la nuova presidente, è l'americana Patricia K. Thomas, corrispondente di Associated Press Television News. La nuova segretaria è la cilena Patricia Mayorga, firma di “El Mercurio”.

Anche la corrispondente di San Marino Rtv a Roma, Francesca Biliotti, è stata confermata nel suo ruolo di consigliere, per il secondo anno consecutivo, grazie al voto dei colleghi esteri che le hanno accordato la propria preferenza. Per un altro anno, così, farà parte dell'organo esecutivo della Stampa Estera.



Il Direttore Generale, a nome dell'Azienda, e i colleghi augurano a Francesca buon lavoro.