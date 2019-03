Facebook: problemi negli aggiornamenti delle pagine

Da questo pomeriggio su facebook per diversi utenti è impossibile pubblicare aggiornamenti sulle pagine.



Il problema riguarda anche la pagina facebook di San Marino RTV in cui ci sono grosse difficoltà a pubblicare gli aggiornamenti. Pubblicando una notizia compare il messaggio: “Si è verificato un problema. Stiamo lavorando per risolverlo il prima possibile”.



Il problema riguarda diverse pagine in tutto il mondo e riguarda anche le piattaforme Instagram e Whatsapp sono colpite. Il sito Downdetector ha registrato nella giornata di oggi circa 1.500 segnalazioni di malfunzionamento, a partire dalle 17 circa di oggi.