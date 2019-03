Telecomunicazioni: in visita in Repubblica il Segretario Generale dell'UIT

Si è parlato anche della questione frequenze, nei colloqui a Palazzo Begni con i Segretari di Stato Renzi e Zafferani. Houlin Zhao ha poi visitato gli studi della San Marino RTV. Domani l'udienza dalla Reggenza

193 Stati membri; l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni è l'organizzazione che definisce gli standard in materia, favorendo il progresso tecnologico globale. Da qui l'importanza della visita in Repubblica del cinese Houlin Zhao, dal 2014 alla guida dell'organizzazione. Il primo atto a Palazzo Begni, con un colloquio riservato con il Segretario di Stato Nicola Renzi. Poi un incontro al quale hanno anche partecipato – tra gli altri - il Segretario di Stato Andrea Zafferani ed il Direttore Affari Economici del Dipartimento Esteri Dario Galassi. Tra i temi sul tavolo il delicato negoziato del Titano, con l'Italia, per l'assegnazione delle frequenze televisive. L'eventuale appoggio dell'UIT – allora - potrebbe rivelarsi prezioso nel raggiungimento di un compromesso soddisfacente per entrambe le parti. Espresso, dalla Repubblica, il desiderio di intensificare la cooperazione con l'organizzazione guidata da Zhao, vista anche la particolare attenzione – dell'Esecutivo – per il comparto delle telecomunicazioni: considerato strategico per lo sviluppo del Paese, che si appresta a divenire il primo Stato europeo ad essere coperto dalla rete di quinta generazione. Al termine degli incontri a Palazzo Begni, la visita di Houlin Zhao alla sede della San Marino RTV. Ad accoglierlo il Direttore Generale Carlo Romeo, che ha illustrato all'ospite la realtà della Radiotelevisione di Stato, mostrandone gli studi; e non è mancata una simpatica prova di TG da parte di Zhao. Domani, il Segretario Generale dell'Agenzia specializzata ONU con sede a Ginevra, sarà ricevuto in Udienza pubblica dalla Reggenza, ed insignito del grado di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata

Nel servizio le interviste a:

Houlin Zhao / Segretario Generale UIT

Andrea Zafferani / Segretario di Stato con delega alle Telecomunicazioni