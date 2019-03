La Commissione Monumenti tira le orecchie agli ospiti de "Il Cantone delle Botte"

Non sono piaciute, alla Commissione Monumenti, le valutazioni ascoltate nella puntata di ieri sera de “Il Cantone delle Botte”. “È passata, scrive il Presidente Leo Marino Morganti, la comunicazione che gli interventi di risistemazione del Giardino dei Liburni hanno subito rallentamenti a causa delle tardive autorizzazioni da parte della Commissione per la conservazione dei monumenti".



Morganti specifica che la pratica è stata depositata all'Ufficio Progettazione il 7 febbraio e che la Commissione ha autorizzato l'intervento il 25 febbraio. “È costume della Commissione, conclude la nota, operare con la massima sollecitudine sia per quanto attiene alle pratiche di natura privata che, e soprattutto, per quelle di natura pubblica”.



