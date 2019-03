Tlc: il giorno del Segretario Generale dell'UIT

Il Segretario Generale dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni sarà ricevuto alle 11 in Udienza pubblica dai Capitani Reggenti. Houlin Zhao sarà insignito del grado di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.



Una presenza importante per la Repubblica quella del Segretario Generale dell'Agenzia specializzata ONU con sede a Ginevra, che definisce gli standard in materia di telecomunicazioni, favorendo il progresso tecnologico globale.



Visita cominciata ieri a Palazzo Begni, con un colloquio riservato con il Segretario di Stato Nicola Renzi. E di seguito al tavolo con il Segretario di Stato Andrea Zafferani ed il Direttore Affari Economici del Dipartimento Esteri Dario Galassi, per parlare dell'assegnazione delle frequenze televisive.



"Quello che vogliamo fare come Agenzia - ha detto Houlin Zhao - è facilitare il dialogo tra paesi membri e paesi confinanti, affinché queste problematiche vengano risolte con il dialogo e per far si che i servizi di telecomunicazioni, come ad esempio la televisione, siano servizi ben sviluppati e accessibili a tutti".



Giornata che si è conclusa alla San Marino RTV, dove Zhao è stato accolto dal Direttore Generale Carlo Romeo, per toccare con mano la realtà dell'Emittente di Stato.