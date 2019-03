Dal Brasile a San Marino: lo speciale di Record Tv per raccontare la nostra Repubblica

Il servizio realizzato dalla giornalista Thais Furlan andrà in onda nell'edizione serale di "Jornal da Record", secondo telegiornale brasiliano per audience

La visita alle tre torri, gli spettacoli della cava dei balestrieri e l'annuncio dell'elezione dei nuovi Capitani Reggenti. Questo e tanto altro verrà mostrato dalla giornalista Thais Furlan e la troupe di Record TV nello speciale girato sul Titano. Riprese che saranno trasmesse all'interno dell'edizione serale del “Jornal da Record”, il secondo telegiornale brasiliano per audience.



Le nostre riprese ha aggiunto Thais: “Hanno lo scopo di valorizzare le peculiarità della Repubblica”. Le finalità di questa visita sono anche quelle di individuare nuovi potenziali flussi turistici provenienti dal Brasile. I dati 2017 del turismo brasiliano in Italia hanno registrato un aumento del 23% rispetto all'anno precedente evidenziando una forte crescita dei prodotti turistici legati al lusso. La visita di Record Tv e Jornal da Record è stata organizzata dal Consolato di San Marino a San Paolo nella persona del Cancelliere Mario Turnaturi, dell’Ambasciatore della Repubblica in Brasile Filippo Francini e dal consigliere dell’Agenzia Francesco Chiarelli, oltre al supporto di numerosi operatori turistici sammarinesi, associazioni culturali e la collaborazione sinergica dell’Ufficio di Stato per il Turismo.



Nel servizio l'intervista alla giornalista Thais Furlan