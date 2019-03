Nuovo "parcheggione" a Borgo: presentato il progetto vincitore, ecco come sarà

Presentato al pubblico il progetto per il parcheggio multipiano di Borgo. Gli architetti stimano un costo di circa 13 milioni di euro.

Il “parcheggione” inizia a prendere forma, al momento sulla carta. A Borgo Maggiore è stato svelato il progetto vincitore della selezione per la riqualificazione dell'area vicina alla funivia, nei pressi di via Oddone Scarito. Si tratta del lavoro sviluppato dal team guidato dall'architetto sammarinese Maria Rita Menicucci che ha superato gli altri 11 progetti in gara. 13 sono quelli arrivati, in totale, alla commissione che ha valutato le proposte.



Il progetto prevede circa 430 posti auto, una 'piazza' con fermata dei bus, servizi sanitari come la farmacia e un percorso pedonale verso il centro storico di Borgo che potrà ospitare esposizioni. La vecchia galleria del treno rimarrà inalterata. Costo stimato: circa 13 milioni di euro.



Gli architetti garantiscono tempi brevi per la realizzazione. Ai vincitori è andato un premio in denaro di 30mila euro. Il segretario di Stato al Territorio, Augusto Michelotti, assicura che i fondi per realizzare l'opera ci sono, in parte accantonati e in parte previsti, e punta a passare velocemente alle fasi successive, dai capitolati agli appalti, fino ai cantieri.



mt



Nel servizio, l'intervista all'architetto Maria Rita Menicucci che illustra il progetto e al Segretario di Stato al Territorio, Augusto Michelotti