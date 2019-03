Forum del Dialogo: secondo giorno tra lavoro e nuove tecnologie

Seconda giornata al Forum del Dialogo, la due giorni dedicata ad approfondire i problemi, le opportunità e le prospettive attuali.



Durante la prima sessione si è cercato di rispondere a una tra le domande più complesse del nostro tempo: “Dove è il lavoro oggi”, partendo dal contesto sociale ed economico in cui operano le imprese, in rapido e continuo mutamento.

“In questo quadro – ha spiegato Serafino Negrelli, professore di sociologia dei processi economici e del lavoro dell'Università di Milano - la globalizzazione dei mercati impone processi permanenti e profondi di ristrutturazione economica che tendono a modificare la domanda di lavoro”.

Presentati alcuni numeri sul divario dell'occupazione tra il sud e il nord d'Italia.

Mentre Zurigo Vienna Monaco di Baviera e Bruxelles le città più gettonate per trovare lavoro.



Altro tema affrontato le tecnologie. Non solo quelle più conosciute e di uso comune come social media, videogiochi e le tecnologie immersive, ma anche di quelle nuove come l'intelligenza artificiale o la robotica.



Silvia Sacchi