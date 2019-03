Giornata ecologica a Montecchio per raccogliere rifiuti

Organizzata dalla Federazione Sammarinese Ciclismo per ripulire sentieri e strade della zona

Passeggiata ecologica nel parco di Montecchio per ripulire sentieri e i rifiuti a lato della strada nella zona. È il pomeriggio green organizzato dalla Federazione Sammarinese Ciclismo a cui ha partecipato anche il Segretario di Stato Marco Podeschi. L'area ripulita è a ridosso del tracciato che ospiterà il 27 e 28 aprile prossimo un importante competizione internazionale di mountain bike e che vedrà il 19 maggio il passaggio del Giro d'Italia. Un'iniziativa con un alto valore etico e sociale. “L'obiettivo è sensibilizzare sportivi e non verso un approccio più rispettoso del nostro territorio – spiega la Federazione Ciclismo – un patrimonio unico per bellezze naturali e storiche”.