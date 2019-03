All'Hotel Titano la presentazione ufficiale del San Marino Green Festival

"Non è un caso che la data di presentazione cada esattamente nel giorno della mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici denominata “Fridays For Future”, indetta dalla giovanissima studentessa svedese Greta Thunberg, a cui abbiamo voluto sin dall'inizio dedicare il festival e anche un manifesto". Così l'organizzatore Gabriele Geminiani.



Tra i presenti, l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Guido Cerboni, e una delegazione di Governo.



Presenti in platea anche numerosi imprenditori sammarinesi ed italiani.



A organizzare l’evento l’Associazione San Marino – Italia. E' stato proprio il presidente, Andrea Negri, ad aprire la serata. con lui la Segretaria Generale Elisabetta Righi Iwanejko.



Il festival è stato presentato nelle linee guida e nei suoi contenuti più importanti: risorse ed energie rinnovabili, turismo e mobilità sostenibile, benessere e cultura della sostenibilità. A tal proposito l’ideatore Geminiani, ha anticipato fra gli ospiti invitati per settembre c'è la stessa Greta Thunberg alla quale il festival è stato dedicato. Hanno preso la parola quindi imprenditori ed esperti del settore, quali il giornalista e Presidente Arga San Marino Matteo Selleri, l’economista ambientale Antonio Kaulard e il Responsabile Commerciale di Irci Massimo Briani.