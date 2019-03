Sentieri accessibili e una vita 'green': per San Marino una settimana densa di messaggi

Al parco di Montecerreto una passeggiata raccontata alla quale ha partecipato la Reggenza a bordo di speciali mezzi che favoriscono l'accessibilità.

Per il Paese è stata una settimana piena di messaggi simbolici, da parte delle massime istituzioni ma anche dai ragazzi, su più fronti, dall'accessibilità alla lotta ai cambiamenti climatici. Il penultimo evento della Settimana dell'educazione alla cittadinanza ha visto protagonisti i capi di Stato, Mirco Tomassoni e Luca Santolini, in una passeggiata raccontata nel parco di Montecerreto..



I Capitani Reggenti hanno affrontato il percorso a bordo di mezzi particolari: due piccoli veicoli motorizzati che consentono anche ai disabili di godere di una passeggiata nella natura. Per caratteristiche del terreno e dei sentieri, quello di Montecerreto è un itinerario accessibile. In questo modo, tutti possono riscoprire il patrimonio ambientale e paesaggistico per valorizzarlo.



E' proprio questa una delle finalità dell'iniziativa curata da San Marino Trekking che ha accompagnato i partecipanti lungo un cammino fatto di osservazione di piccoli punti archeologici, focus sulla geologia, spiegazioni naturalistiche e, allo stesso tempo, racconti della storia leggendaria di San Marino. Un territorio che deve essere conservato in modo consapevole.



Messaggio simile quello lanciato dagli studenti che ieri si sono ritrovati sul Pianello per il Global Strike For Future, manifestazione ambientalista globale sulla scia dell'azione della giovane svedese Greta Thunberg.



Nelle stesse ore, sempre sul Titano, è stato presentato il San Marino Green Festival, evento dedicato alla vita sostenibile in programma dal 13 al 15 settembre con esperti, ricercatori e appassionati del tema. Previsti tavoli di confronto, presentazioni di libri, mostre, ma anche test drive di veicoli elettrici. Annunciato l'invito, da parte degli organizzatori, proprio all'attivista Greta Thunberg.



mt