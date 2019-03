A San Marino la Lis viene riconosciuta come lingua a tutti gli effetti

Accolta l’Istanza d’Arengo dell'Associazione che rappresenta la comunità dei sordi a San Marino. La lingua dei segni italiana, viene elevata allo status di lingua vera e propria.

È un passo in avanti per una disabilità “invisibile”.

La lingua dei segni italiana, la Lis, è stata riconosciuta durante la seduta consiliare di fine febbraio. Permette alle persone affette da sordità di esprimersi e comunicare. Una tappa importante per permettere l'affermazione dell'identità linguistica della comunità dei sordi e per garantire un'istruzione adeguata.



Due i pilastri su cui ruotava la richiesta: la prevenzione con diagnosi precoce per un intervento tempestivo e il pieno riconoscimento nella scuola della lingua dei segni.



“Rispondere a questa istanza – ha detto il Segretario Franco Santi - ci dà la possibilità di fare il quadro sulla lingua dei segni, affinché anche in Repubblica sia riconosciuta come lingua, consentita e agevolata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli enti locali”.



Una quindicina, sul Titano, i sordi dalla nascita e dal 2013 l'Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi è operativa con corsi a più livelli, workshop, iniziative sportive e affiancamento di un interprete per gli spettacoli teatrali, insieme alla commissione Csd Onu.



L'Associazione intanto sta lavorando anche per arrivare a formare degli interpreti sul territorio, figura fondamentale per evitare che i sordi vengano sistematicamente esclusi dalla vita sociale e culturale.

Per la vicina Italia il riconoscimento della Lis non è ancora stato portato a termine.

“Difatti illustri studiosi della lingua dei segni e molte associazioni italiane – ci tengono a sottolineare - si sono complimentati per il grande risultato raggiunto”.



Nel video l'intervista a Cristina Morri, Presidente Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi.



Silvia Sacchi