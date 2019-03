Piadina rosa e lezioni di bici per il Giro d'Italia

Fra quasi 2 mesi il Giro d'Italia farà tappa sul Titano. Intanto i piccoli sammarinesi si stanno preparando con la realizzazione di una piadina rosa e una attività in bicicletta.

L'educazione alimentare e stradale si colora per la prima volta di rosa con il progetto BiciScuola collegato al Giro d'Italia che torna sul Titano, dopo 21 anni, il prossimo 19 Maggio, con la tappa Riccione-San Marino.



E ad iniziare a tingersi per prime di rosa sono state le piadine realizzate dai bambini delle quarte e quinte della Scuola Elementare di Ca' Ragni.

Mattarello in mano, grembiule in vita e cappello in testa con le aule che per qualche ora si sono trasformate in piccole cucine per creare la Giro Piada.



E dopo aver pensato al prodotto tipico da presentare alla mascotte del Giro d'Italia quando arriverà in Repubblica, gli insegnanti hanno spiegato ai bambini i dettagli della corsa rosa.

Con queste due iniziative, spiegano, ci proponiamo di avvicinarli all'uso della bicicletta e della mobilità sostenibile e al rispetto per l'ambiente.



Poi tutti nella palestra della scuola di Ca' Ragni a lezione di bici con le prove pratiche e tecniche per una pedalata in sicurezza.



Le attività in bicicletta continueranno anche giovedì prossimo e martedì 26 marzo nella Scuola di Faetano.



Silvia Sacchi