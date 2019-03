Presidente Comitato Rispetto: le notizie che mi riguardano, non autorizzate da me, hanno peggiorato la situazione

Annarita Mauriello, Presidente del comitato civico Rispetto, informa che "le notizie pubblicate in questi giorni inerenti alla mia persona non sono state autorizzate da me è dal momento della pubblicazione hanno messo ulteriormente a rischio la mia persona e si sono intensificate. Informo inoltre che i membri del comitato hanno dato le loro dimissioni per motivazioni non legate a questi fatti".