San Marino: la manifestazione in Piazza della Libertà

Si è svolta ieri sera una manifestazione popolare, organizzata da Bruno Macina, che portando una bandiera biancazzurra è sceso in piazza "per difendere la nostra Repubblica da un governo totalmente fuori controllo".

Alcune decine di persone si sono date appuntamento alla Porta del Paese per raggiungere Piazza della Libertà. All'iniziativa del rappresentante degli ex correntisti Asset ha aderito anche il movimento "Prima i sammarinesi"