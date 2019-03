Noi e l'Europa: terzo appuntamento con Maria Elena D' Amelio

Si concludono gli appuntamenti di marzo per l'iniziativa 'Noi e L'Europa' voluta dalle Giunte di Castello in collaborazione con il Centro di ricerca per le relazioni internazionali. Ieri sera a Borgo Maggiore la lezione di Maria Elena D'Amelio, docente di teorie e tecniche dei media all'Università di San Marino.



Focus sulla dimensione culturale dell'integrazione europea, tra rappresentazione e realtà.