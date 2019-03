San Marino: arrivano Hutchinson e il suo cane Starsky per sensibilizzare sulla tutela ambientale

Martin Hutchinson, ex vigile del fuoco in pensione di Manchester ed il suo cane Starsky, sono impegnati in una missione iniziata ormai tredici anni fa: girare il mondo in bicicletta, mapparlo in base al numero di rifiuti incontrati e raccolti, cercando di sensibilizzare le persone e soprattutto i più giovani sulla necessità di tutelare l’ambiente.



Su una Recumbent Trcycle, girano il mondo inseparabili, con tanto di bandiera del Regno Unito e la scritta Starsky & Hutch. Ad ogni fermata Martin porta avanti il suo obiettivo di mostrare agli studenti delle scuole i rifiuti che l'essere umano getta sul pianeta.



Il Comitato per la sostenibilità a San Marino li ha invitati e oggi arriveranno in Repubblica.



Domani l'incontro alle scuole medie di Serravalle per mostrare agli studenti i rifiuti che l'essere umano getta sul pianeta.