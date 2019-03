La reggenza in visita: Scuola di Fiorentino, Ludoteca di Domagnano e Casa San Michele

Tre le visite della Reggenza nella giornata di oggi.



A partire, questa mattina, da Fiorentino con l'inaugurazione dell'aula didattica esterna della Scuola Elementare e del campetto da calcio del Parco della Grande Quercia. A presenziare anche i Segretario di Stato Augusto Michelotti e Marco Podeschi. Dopo i saluti della Reggenza a tutti i ragazzi delle elementari e quelli del secondo e terzo della scuola dell'infanzia, taglio del nastro. Intervenute anche il Capitano di Castello Daniela Giannoni e la vicedirettrice della Scuola Lucia Ceccaroli, che ringraziato per nuove installazioni.



Nel pomeriggio invece la Reggenza ha poi visitato la Ludoteca di Domagnano, sede distaccata di quella di Acquaviva, aperta - da un paio d'anni - grazie alla Giunta di Castello che ha offerto lo spazio di Casa Terenzi. Sono state presentate ai Capi di Stato le attività e le iniziative: dalla lettura delle favole, al gioco guidato, fino ai laboratori.



Infine la Casa San Michele. “Una porta sempre aperta” è stata definita così da Don Marco Scandelli, che ha accolto i Capitani Reggenti nella sede della Caritas vicariale.

Don Marco ha poi spiegato che è l'unica casa di accoglienza sammarinese, in cui vengono accolte persone in difficoltà che hanno necessità di un alloggio: da donne vittime di violenza a minori fino a uomini che hanno perso la casa.

Non solo, perchè è anche sede del mondo associativo cattolico italiano.