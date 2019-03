Presentate le nuove targhe verdi, Segretario Guidi: "Gesto concreto per l'ambiente"

Presentate le nuove targhe verdi che saranno assegnate ai veicoli elettrici immatricolati a San Marino. Sono simili, per stile, a quelle già in circolazione, ma sono colorate di verde e riportano la sigla "V.E.", veicolo elettrico, seguito da 3 numeri. Il modello è stato presentato oggi dai segretari di Stato ai Trasporti e all'Innovazione tecnologica, Eva Guidi e Marco Podeschi, che si sono focalizzati sul messaggio ecologista lanciato con questa novità.



Le targhe verdi saranno disponibili dal 2 maggio 2019. Non avranno costi aggiuntivi rispetto a quelle ordinarie, come è stato sottolineato. Tre sono le versioni disponibili, per auto, moto e ciclomotori. Sul Titano sono 68 i mezzi elettrici registrati; 28 sono quelli immatricolati nel 2018. L'introduzione delle nuove targhe è collegato al progetto E-Way che ha portato nei mesi scorsi all'installazione di circa 46 punti di ricarica su tutto il territorio. Il segretario di Stato Podeschi si è focalizzato sugli incentivi per chi acquista mezzi elettrici: l'abbattimento dell'80% della monofase che viene accreditata sulla Smac.



Nel servizio le interviste al segretario di Stato ai Trasporti, Eva Guidi, e al direttore dell'Azienda dei servizi, Raoul Chiaruzzi



mt