Festa delle Milizie, la cerimonia del 25 marzo

Domani anniversario dell'Arengo e Festa delle Milizie. Cerimonia scandita nel cerimoniale, con inizio in Piazza della Libertà dalle 9,00: i Corpi militari schierati per l’Alza Bandiera sul balcone di Palazzo Pubblico, poi il Comando Superiore passerà in rassegna i reparti delle Milizie, che saranno schierati presso l’Ara dei Volontari, ove avverrà la deposizione delle corone di alloro.

Santa Messa in suffragio dei Commilitoni defunti alle 10 in Basilica, poi con i corpi nuovamente in Piazza della Libertà, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti e dopo gli interventi del Comandante Superiore e del Segretario agli Esteri, avrà luogo il Giuramento delle reclute e la consegna, da parte della Reggenza, delle Medaglie di Fedeltà e di Anzianità Militare.