Solidarietà: i tifosi scozzesi visitano l'Asdei e donano 5mila sterline ai ragazzi disabili

I supporter scozzesi si sono resi protagonisti di un gesto di solidarietà.

Quando lo sport va oltre la competizione e diventa solidarietà. Kilt di ordinanza e cornamusa, i tifosi scozzesi si sono ritrovati questa mattina davanti alla sede dell'Asdei, l'associazione sammarinese che segue i ragazzi con disabilità ad esordio infantile per portare un sorriso e un aiuto concreto.



I componenti della Tartan Army Sunshine Appeal, questo il nome del gruppo, hanno infatti donato 5000 sterline all'organizzazione. Girano il mondo nel segno della fratellanza i tifosi scozzesi, offrendo contributi economici ad enti e associazioni locali in ogni luogo dove la loro squadra del cuore gioca.



La delegazione è stata accompagnata in una breve visita all'interno dei locali dell'associazione sammarinese, con traduzione di due studentesse del liceo linguistico, tra laboratori, cucine, sala computer e altre zone di socializzazione. I ragazzi si sono impegnati direttamente nell'accoglienza, cucinando e preparando i dolci che sono poi stati serviti agli ospiti scozzesi.



mt



Nel servizio, le interviste a Roberto Simonelli (presidente Asdei), Franco Santi (segretario di Stato Sanità) e John Daly (membro della Tartan Army Sunshine Appeal)