"Non ci risulta attività di questo tipo" la replica dell'Authority sanitaria a La Verità

"Di attività sanitaria di questo tipo all'Authority non risulta nulla". È la secca replica del direttore dell'Authority sanitaria di San Marino Gabriele Rinaldi all'articolo del quotidiano La Verità, che in prima pagina titola "La clinica dello scandalo - Per avere un utero in affitto basta andare a San Marino".



La clinica in questione sarebbe l'ucraina Biotexcom. L'articolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro sintetizza il business del centro di medicina riproduttiva, con tariffe che arrivano anche a 39mila euro. Ma titolo a parte, non si comprende bene nell'ampio articolo quale sia il ruolo di San Marino, anche perché vengono citati 4 centri ma non quello sul Titano. In ogni caso l'Authority prende la distanze, ribadisce di non aver mai dato autorizzazione per questo tipo di attività sanitaria, di cui non era assolutamente a conoscenza. “Nessun peraltro mi ha mai contattato da La Verità per una verifica” conclude Gabriele Rinaldi, che sta cercando di mettersi in contatto sia con la redazione del giornale che con la clinica Biotexcom.