Brusco calo di temperature: neve primaverile a San Marino

Entrati nel settimo giorno di primavera, ancora si parla di neve, scesa da questa notte sui castelli più alti della Repubblica. Già dalle 2.30 attivata dalla Centrale Operativa il servizio rottaneve con 4 mezzi per pulire le strade dai 4/5 cm che si erano accumulati. Nelle prime ore del mattino è stato attivato anche il servizio manuale per liberare le entrate di uffici pubblici, scuole e centri sanitari. Non è stato registrato alcun particolare disagio.



Le temperature hanno subito un brusco calo, dopo i primi accenni primaverili, quasi semi-estivi. Fra oggi e domani tutto lo stivale vivrà quindi una fase invernale con temperature in picchiata, legata al transito di una saccatura artica. Dopo una mattinata coperta, si attende un pomeriggio nuvoloso con locali aperture e una nottata serena. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4.2°C, la minima di 0.4°C.



Il maltempo domani si concentrerà al Sud, Sicilia e Sardegna Orientale, mentre un miglioramento si avrà al Centro-Nord pur con annuvolamenti ancora consistenti sui versanti adriatici. Bisognerà aspettare il weekend per temperature più primaverili anche sul Titano.