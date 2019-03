Salute e sostenibilità: a San Marino il Meeting dei piccoli Paesi dell'Oms

San Marino ospiterà il 6° Meeting dei piccoli Paesi dell'Organizzazione mondiale della sanità in programma dal 31 marzo al 2 aprile. Sul Titano sono attesi ministri e delegati degli 11 Stati membri della zona europea dell'Oms che hanno una popolazione di meno di 2 milioni di abitanti.



I temi del meeting saranno l'equità e lo sviluppo sostenibile, quindi come il diritto alla salute possa rappresentare un elemento fondamentale delle politiche dei diversi Paesi. L'evento si lega agli obiettivi 2020 dell'Oms e all'agenda 2030 dell'Onu. Si affronteranno argomenti come l'impronta sociale ed economica dei sistemi sanitari, le risorse umane che lavorano all'interno e la sostenibilità ambientale guardando alla salute.



Alcune sessioni saranno aperte al pubblico. Per domenica è prevista la visita all'ospedale di Stato del direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus, oratore ufficiale della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti il primo aprile.



Nel video, l'intervista al direttore generale dell'Iss, Andrea Gualtieri