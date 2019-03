I bambini delle elementari di Borgo in prima linea contro lo spreco di plastica

I bambini delle elementari di Borgo Maggiore in prima linea contro lo spreco di plastica. Questa mattina hanno presentato, andando a comporre una vera e propria installazione, il loro progetto “Meno plastica, più vita” che li ha visti impegnati negli ultimi mesi. I 190 alunni del plesso “La Roccia” hanno raccolto tutte le bottiglie d'acqua o di altre bevande o alimenti utilizzate in classe e, invece di gettarle, le hanno collezionate. Il risultato è stato un grande ammasso di rifiuti che i bambini hanno inserito all'interno di una rete fuori dalla scuola, per rendere l'idea della mole di plastica che ogni giorno consumiamo. L'iniziativa, che comprende anche la raccolta differenziata in generale, arriva in un momento in cui in tutto il mondo sono in atto iniziative di sensibilizzazione per una vita più sostenibile. Su tutte, la grande manifestazione Global Strike For Future che si è svolta anche a San Marino.



Nel video, le interviste a Monica Amaducci, insegnante e coordinatrice del progetto, e Remo Massari, direttore della scuole elementare