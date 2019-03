5G: Salute Attiva e Micologica annunciano la raccolta firme per sospendere il progetto

Le associazioni Salute Attiva e Micologica si dicono pronte ad informare tutta la popolazione sui "gravi rischi per la salute che cela il progetto 5G, che il Governo sta realizzando sul Territorio sammarinese".



Annunciati due giorni di confronto con i cittadini al Parco Ausa sabato e domenica 30 e 31 marzo in cui verranno raccolte firme per sottoscrivere un'Istanza d’Arengo che chiederà alle Autorità di sospendere il progetto, in attesa di studi approfonditi che attestino l’assenza di rischio per la popolazione sammarinese.



'In tutto il mondo sta crescendo il numero di persone elettrosensibili e le malattie che derivano dall’esposizione sempre più massiccia all’elettromagnetismo. Chiediamo di essere tutelati in maniera adeguata al caso e che i progetti di sviluppo definiti a priori come “progresso”, lo siano realmente!', scrivono le associazioni.



Leggi il comunicato stampa