Privacy: domani il Gdpr Day

Domani al Centro Congressi Kursaal, il GDPR Day San Marino, l'evento per la Protezione dei dati Personali.



Una giornata per comprendere quella che è stata definita la più importante novità legislativa nell’ambito di protezione dei dati.

L'evento, rivolto principalmente agli imprenditori sammarinesi, si tiene a poche settimane dalla ratifica della legge 171, che allinea la Repubblica ai principi del GDPR europeo.



Tra i relatori tre Garanti Privacy. Giovanni Buttarelli, Presidente del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali presenterà le sue considerazioni sull’adozione di una legge di così grande impatto, per l'Italia Antonello Soro che presenterà i risultati e le prospettive dei primi mesi di piena applicazione del Regolamento Europeo e anche il neo garante sammarinese Nicola Fabiano, che parlerà delle opportunità del GDPR per San Marino.



Nel pomeriggio tavola rotonda. Interverranno i Responsabili della Protezione dei Dati Personali di grandi aziende dei diversi comparti industriali e il Comandante del Nucleo Speciale Privacy e Antifrodi Telematiche della Guardia di Finanza Marco Menegazzo, per affrontare modalità, difficoltà e significato di un’ispezione privacy.



"Una legge che ha creato tantissimi vantaggi per l'imprenditoria sammarinese" ha detto il delegato della Federprivacy San Marino Massimo Castelli.



Nel video l'intervista a Massimo Castelli Federprivacy e al Presidente Asi Fabio Andreini.



Silvia Sacchi