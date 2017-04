Serravalle: questa sera incontro pubblico sulle Tlc

Nella volontà di chiarire i dubbi, attraverso il confronto e lasciando ampio spazio alle domande questa sera alle 21.00 serata pubblica sulle Telecomunicazioni. l'incontro si terrà alla Sala Polivalente di Serravalle. A spiegare l'argomento e rispondere alle domanda saranno Marco Podeschi. Segretario Aass; Andrea Zafferani segretario alle Tlc, Omar Raimondi del dipartimento prevenzionel Iss; Marco Renzi del dipartimento territorio e ambiente; per l'Agenzia per lo Sviluppo Digitale Francesco Chiari e dell' nAssociazione Sammarinese per l'Informatica, William Casali, nonché

l' Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale con Robert Gasperoni