Terzo appuntamento con i salotti letterari, a Portoverde arriva Paolo Mieli

Mare, vele e parole: arriva a Misano il giornalista Paolo Mieli con “In guerra con il passato”. Terzo appuntamento con la cultura, venerdì 21 luglio alle 21.00. Intrattenimento musicale con il quintetto femminile Giostremia.



Misano Adriatico – Un buon aperitivo in Darsena, ottima musica e tanta cultura a Portoverde. Continuano con successo i salotti letterari. Venerdì, 21 luglio alle 21.00 è il turno di Paolo Mieli. Il celebre giornalista condurrà i presenti in un viaggio lungo i secoli della storia, durante il quale affronterà e demolirà alcuni

miti comuni, alla luce di fatti e dei documenti, offrendo una visione alternativa alle vicende che tutti conosciamo.



"In guerra con il passato. Le falsificazioni della storia", è il libro di PAOLO MIELI al centro del TERZO APPUNTAMENTO dei salotti letterari. Condurrà la giornalista di Rtv San Marino VALENTINA ANTONIOLI, sua “spalla” nel programma televisivo _Italiani di carta_.



L’aperitivo proposto da LA DARSENA con buona musica eseguita dall’ensemble GIOSTREMIA, il gruppo tutto in rosa, che intratterrà il pubblico durante la serata.



CONTENUTI DEL LIBRO

“In guerra con il passato”: c'è un conflitto che attraversa la storia ma non è stato mai apertamente dichiarato. È quello in cui il passato viene piegato alle necessità del presente. E ciò accadeva tanto ai tempi di Ottaviano e Cesare quanto al termine della Seconda guerra mondiale, dopo gli anni di piombo o durante i conflitti in Medio Oriente. È un’operazione destinata a provocare danni

incalcolabili, “primo tra tutti quello di disarmare le generazioni che dovrebbero essere pronte ad affrontare le guerre, purtroppo non metaforiche, di oggi o di domani”. Con la consueta arguzia e lucidità, Paolo Mieli conduce il lettore in un viaggio lungo i secoli, durante il quale affronta e demolisce alcuni dei nostri miti

più comuni alla luce di fatti e documenti, offrendo spesso una visione alternativa a quella ufficiale. Per farlo è necessario applicare i rimedi contro la manipolazione e la contraffazione: la disponibilità a rivedere i propri giudizi sui fatti e sui personaggi, la consapevolezza che spesso anche la parte "giusta" ha commesso atti riprovevoli e l'attenzione a non cercare a tutti i costi negli eventi

i retroscena delle posizioni politiche del presente. Perché il fatto che tutti usino il passato nelle discussioni quotidiane è "la miglior ragione per studiare sul serio la storia" e per affrontare anche i temi più cari alla nostra memoria collettiva con "una buona dose di imperturbabilità”.





Paolo Mieli (nato a Milano nel 1949) è giornalista e storico, negli anni Settanta allievo di Renzo De Felice e Rosario Romeo, è stato giornalista all’Espresso, poi a Repubblica e alla Stampa, di cui è stato anche direttore. Dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009 ha diretto il “Corriere della Sera”. Tra i suoi libri: «Le storie, la

storia», «Storia e politica», «La goccia cinese», «I conti con la storia», «L’arma della memoria», «In guerra con il passato» tutti editi da Rizzoli.

Attualmente collabora con l’emittente di Stato SMRTV per il programma “Italiani di carta”. Dal 2009 al 2016 assume l’incarico di RCS libri.



APERITIVO

Non mancheranno le degustazioni dei prodotti del territorio che venerdì, alle ore 20.00, saranno proposte da LA DARSENA (il costo simbolico sarà di 5 euro a persona). Buon cibo ma soprattutto ottimo vino, bianco, rosso e frizzantino,

direttamente dalla cantina di Santa Lucia.



MUSICA

E dopo un buon calice di vino, spazio alla musica grazie al quintetto GIOSTREMIA. Gruppo che nasce da un ensemble, da una storia di amicizia

tutta al femminile. SIMONETTA AGARICI (pianoforte), SARA JANE GHIOTTI

(voce), SERENA LUCCHI (flauto), MICHELA ZANOTTI (viola) ed EMANUELA

VALMAGGI (chitarra) si dedicano a un repertorio che spazia da brani

originali e inediti a pezzi della tradizione sudamericana, italiana,

francese, in particolare musica popolare mitteleuropea arrangiata dal

maestro MARCO CAPICCHIONI.



PROSSIMO APPUNTAMENTO



A seguire, venerdì 29 luglio ore 21.00, il salotto letterario con il

Direttore di RTV San Marino CARLO ROMEO che presenterà “_Di mare,

barche e marinai”.



