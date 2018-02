Università di San Marino: il corso di laurea in Design cerca un docente per “Storia delle comunicazioni visive”



Aperte le selezioni anche per 2 collaboratori, le domande di partecipazione vanno consegnate entro il 13 febbraio



Il corso di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto le selezioni per l’individuazione di un docente e di tre collaboratori alla didattica. L’insegnamento riguarda “Storia delle comunicazioni visive”, mentre le posizioni da assistente interessano “Laboratorio di design del prodotto” e “Laboratorio di design della comunicazione”.

Le domande di partecipazione alla selezione vanno inviate all’attenzione del direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, all'indirizzo Salita alla Rocca 44, San Marino Città, entro le ore 12 del 13 febbraio. Fra gli elementi che verranno tenuti in considerazione per l’individuazione delle tre figure compaiono l'attinenza della professionalità del candidato ai contenuti dell'insegnamento, l'attività didattica già maturata in ambito accademico, le pubblicazioni e i titoli di studio conseguiti.

Il bando integrale è consultabile sul sito web dell’Ateneo, www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.