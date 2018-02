Ambasciata d'Italia: si possono richiedere plichi elettorali se non ancora ricevuti per aventi diritto voto estero

L'Ambasciata d'Italia a San Marino informa che è in fase di completamento l'invio dei plichi elettorali agli aventi diritto di voto all'estero. "Gli elettori ricompresi nella circoscrizione consolare dell'Ambasciata d'Italia a San Marino che non avessero ancora ricevuto il plico elettorale per posta, a partire dal 18 febbraio possono fare richiesta di duplicato per e-mail o per telefono alla Sezione Consolare della stessa Ambasciata”.