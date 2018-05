Fiorentino: inaugurata area sgambamento cani

La Giunta di Castello di Fiorentino ha inaugurato l’area dedicata allo sgambamento cani in via G. Corbelli. Il medico veterinario Francesca Piergiovanni ha elencato, ai circa 20 padroni e cani presenti, i giusti comportamenti da tenere per la socializzazione degli animali e tutte le corrette norme igienico- sanitarie.



Il gruppo di Abbaio Camp, educatori cinofili, rappresentato da Elisa Canini, ha dato consigli sul giusto comportamento dei padroni per mettere a proprio agio i cani nello spazio comune e nella socializzazione.



Ringraziamenti speciali della Giunta a chi gratuitamente ha contribuito per amore verso gli animali ed il nostro Castello: Bio Academy di Murata mettendo a disposizione una gustosa merenda ai presenti e il negozio Bau Bau Micio Micio di Fiorentino che ha donato le prime luci ad energia solare ed ha sostenuto dalla sua nascita il progetto. Ringraziamento anche ad Apas per le parole di sostegno ricevute all’iniziativa e alla proficua collaborazione con la AASLP.



I lavori, effettuati in economia come da richiesta della Giunta di Castello, sono stati completati in breve tempo con il personale a disposizione dell’Azienda, con una spesa minima di materiali di circa 4.500 euro. Nonostante la spesa minima possibile, lo spazio è ben fruibile dai cani e dai padroni, verrà migliorato a mano a mano, ad esempio con l’inserimento di nuovi alberi per aumentare il verde ed i punti d’ombra. L’area sgambamento è gestita dagli utilizzatori che dovranno averne massima cura, in particolare facendo attenzione a raccogliere sempre le deiezioni del proprio cane (obbligatorio per legge e punibile con sanzione) per il bene dei propri animali,



Per i cani è uno spazio dedicato da vivere in libertà senza guinzaglio, dove poter socializzare e migliorare il rapporto con i propri simili, migliorando il senso di comunità, rispetto e condivisione che parte prima di tutto dai padroni.