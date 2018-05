Nuovo Bando di Concorso A Natural Oasis 2018 per giovani curatori dalla Repubblica di San Marino

Scade il 21 maggio 2018 ore 13, il nuovo bando di A Natural Oasis? A Transnational Reserach Program rivolto ai giovani curatori, critici d'arte e ricercatori culturali entro i 34 anni di età (nati dal primo gennaio 1984).

A Natural Oasis? offrirà ad due partecipanti della Repubblica di San Marino (cittadini sammarinesi e/o residenti e cittadini all'estero; studenti o ex studenti dell’Università di San Marino) la partecipazione ad un programma di ricerca a Palermo, quale progetto collaterale di MANIFESTA12 la Biennale Nomade Europea.



Si cercano figure di aspiranti curatori, critici d'arte e ricercatori culturali, essenziali per lo sviluppo futuro della scena artistica di Gran Bretagna, Cipro, Grecia e San Marino, poiché si ritiene che il sostegno e lo stimolo delle nuove professionalità nell’arte contemporanea sia fondamentale nei piccoli stati e per le aree del Sud del Mediterraneo, dove spesso queste figure sono assenti o siano limitate le opportunità all'interno dello sviluppo della scena artistica.

La prima tappa del progetto è stata selezionata tra 630 progetti come evento collaterale di MANIFESTA12 a Palermo.



Per accedere al bando occorre inviare entro il 21 maggio ore 13.00 a:

application@bjcem.org:

dossier, lettera motivazionale e scheda di iscrizione compilata.



Tutte le informazioni, il bando e la scheda di iscrizione sono scaricabili sul sito BJCEM

http://www.bjcem.org/a-natural-oasis-2018/.

A Natural Oasis? continuerà l'anno successivo a Nottingham - UK, San Marino e Cipro e il risultato sarà presentato nell'ambito della prossima MEDITERRANEA19 . Biennale dei Giovani Artisti 2020.

Per informazioni più dettagliate sul bando e sul progetto rivolgersi direttamente a:

BJCEM Executive Office: tel. 0039 011 19504733

www.bjcem.org



Istituti Culturali, rappresentante BJCEM dott.ssa Rita Canarezza tel. 0549 882453

Università degli Studi, rappresentante BJCEM prof.ssa Karen Venturini, tel. 0549 883633