Bandi per nuovi arruolamenti nelle Milizie e nella Guardia di Rocca

Il Comando Superiore delle Milizie informa la cittadinanza e tutti gli interessati dell’emanazione di un Bando di Arruolamento volontario per trenta nuovi militi da assegnare al Corpo della Compagnia Uniformata delle Milizie, riservato a cittadini e residenti di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo.



Il Comando Superiore porta altresì a conoscenza dell'emissione di un ulteriore Bando di Concorso per la nomina di tre nuovi Ufficiali della Guardia di Rocca, Compagnia di Artiglieria. Il Bando è rivolto ai cittadini sammarinesi in possesso di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea, che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo o, se già appartenenti ai Corpi militari, il quarantacinquesimo anno di età.



I requisiti, la documentazione necessaria, nonché tutte le informazioni utili sono specificate nei Bandi stessi.



L'adesione ai Corpi Militari Uniformati rappresenta per molti giovani l'occasione per rafforzare il loro attaccamento alla Repubblica e alle sue gloriose Istituzioni. L'ambiente dei Corpi Militari volontari è sicuramente stimolante e formativo e il servizio offerto molto apprezzato dalle Istituzioni e dall’intera collettività.



Il Comando Superiore delle Milizie rivolge a tutti i giovani sammarinesi un caloroso invito ad aderire ai Bandi, e ricorda che ogni informazione utile potrà essere assunta presso la Fureria Generale, raggiungibile telefonicamente al n. 0549-882203 o alla mail info.milizie@pa.sm