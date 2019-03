San Marino: Ufficio filatelico a Milanofil

L’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino sarà presente alla 32° edizione della manifestazione filatelica “Milanofil”, che si svolgerà dal 22 al 23 marzo 2019 presso il Superstudio Più in via Tortona 27 a Milano, nei seguenti orari: venerdì 22 marzo dalle ore 9,30 alle 20,00 e sabato 23 marzo dalle 9,30 alle 19.



In occasione della fiera verrà impiegato un annullo speciale che rappresenta la Torre dei carceres del circo romano a Milano.