Truffa ai danni dello Stato, condannato imprenditore di Cosenza

Era titolare della Global Track di Dogana

Condannato per truffa ai danni dello Stato Diego Cipolla, 37enne di Cosenza titolare della Global Track di Dogana. Avrebbe percepito indebitamente, secondo un conteggio effettuato dall'Ufficio Tributario, 332 mila euro di rimborsi dell'imposta sulle importazioni, relativi agli anni 2010 e 2011. Secondo gli inquirenti, con false comunicazioni ed emettendo fatture per operazioni inesistenti, faceva valere crediti nei confronti dell’Ufficio tributario.

In sostanza, secondo l'accusa, dissimulava l'importazione di macchinari agricoli dall'Italia e l'esportazione verso aziende “cartiere”, per percepire rimborsi di monofase non dovuti. Nel procedimento si è costituita Parte Civile l'Eccellentissima Camera.

Il commissario della Legge Gilberto Felici ha condannato Cipolla a 1 anno e 8 mesi, 2.500 euro di multa, 2 anni di interdizione dalla professione. Più il risarcimento del danno, 313.086, 40 euro.