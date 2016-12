Strage ai mercatini di Natale di Berlino, è caccia all'uomo

Non hanno ancora portato a risultati concreti le ricerche di Anis Amri: il giovane tunisino che – al momento – è ritenuto il responsabile dell'attentato costato la vita a 12 persone. Era arrivato in Italia nel 2012, e per 4 anni era stato detenuto nel carcere a Palermo. La Procura Generale Federale ha affermato che i 4 arresti effettuati in mattinata non sono collegati all'azione terroristica nella Capitale tedesca. La Polizia ha comunque perquisito il centro profughi a Emmerich sul Reno: la località – al confine con l'Olanda – dove aveva il suo domicilio il nordafricano. Nei suoi confronti è stato intanto emesso un mandato di cattura internazionale. Secondo il New York Times, Amri era “nei radar delle agenzie di intelligence statunitensi e nella no-fly list americana”. La Germania ha emesso una taglia di 100mila euro che verrà assegnata a chiunque fornisca informazioni che portino all'arresto. Sui media non mancano pesanti accuse per le falle nei sistemi di sicurezza.