Funivia bloccata a Cervinia causa vento; evacuazione dai piloni delle 130 persone

La telecabina Plan Maison - Cime bianche laghi, nel comprensorio sciistico di Cervinia (Aosta), è bloccata a causa del vento forte. E' in corso di valutazione da parte del Soccorso alpino valdostano un intervento di evacuazione delle persone che si trovano a bordo.

Sono circa 130 le persone bloccate nel comprensorio sciistico di Cervinia (Aosta). Lo ha appreso l'ANSA. L'impianto si è fermato a causa del vento forte. Ogni cabina ha 12 posti. L'impianto unisce Plan Maison, a quota 2.550 metri, a Cime Bianche Laghi (2.800 metri), da cui parte la funivia per Plateau Rosa.

A causa del vento forte, l'elicottero della Protezione civile valdostana non riesce a raggiungere la telecabina. Per questo sta raccogliendo guide alpine, uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza per portarli il più vicino possibile all'impianto. La telecabina sarà evacuata quindi dai piloni: i soccorritori saliranno con delle scale, per poi calarsi lungo il cavo con delle carrucole. Infine scenderanno sul tetto di ogni cabina, da dove caleranno a terra i passeggeri. Una procedura lunga e che durerà diverse ore.