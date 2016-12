San Marino: i legali degli imputati italiani al 'Mose bis' impegnati a studiare diritto sammarinese

'Vacanze di Natale impegnate a studiare il diritto estero per i legali della difesa dei tre imputati'. L'indiscrezione sul prossimo processo denominato 'Mose Bis' che si aprirà a San Marino arriva dal "il mattino di Padova" on line. 'San Marino, infatti, ha un sistema giudiziario diverso da quello italiano così come diverso è il Codice penale - si legge - Una differenza macroscopica rispetto al sistema giudiziario italiano è l’assenza del rito alternativo del patteggiamento. Questo significa che il procedimento a carico di Baita, Minutillo, Colombelli, potrà concludersi solo con una sentenza di assoluzione o condanna e non c’è la possibilità per l’imputato di puntare sullo sconto di pena' - si legge nell'articolo. Ai tre tre vengono contestate fatture false per formare fondi neri, per oltre 10 milioni di euro.