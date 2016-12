Gentiloni ad Amatrice: "Orgoglioso del gioco di squadra"

'Possiamo essere orgogliosi di questo incredibile gioco di squadra che c'è stato tra le istituzioni: l'Italia non dimentica questi luoghi'. Il Presidente del Consiglio ha sintetizzato così ieri, nella nuova mensa nell'area food, appena inaugurata ad

Amatrice, il significato della sua visita nei luoghi colpiti dal terremoto. 'Il Governo, ha detto, dopo l'impegno eccezionale di Matteo Renzi, manterrà il tema della ricostruzione al centro della sua agenda'. Gentiloni ha fatto un giro in tre tappe,

iniziato a Norcia, poi, accompagnato dalla moglie si è recato a San Ginesio nelle Marche e infine ad Amatrice, in provincia di Rieti, il luogo simbolo della tragedia del 24 agosto.